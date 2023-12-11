قبل اجتماع «المركزي».. تفاصيل أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي المصري

تحظى شهادات البنك الأهلي المصري، باهتمام عدد كبير من المواطنين، ويقدم البنك باقة متنوعة من الشهادات والأوعية الادخارية بالعملة المحلية بعائد تنافسي مقارنة بغيره من البنوك المصرية.

ويرتقب عدد كبير من المواطنين موعد اجتماع البنك المركزي الأخير هذا العام، ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري في 21 ديسمبر من العام الجاري.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي المصري 2023، قبل اجتماع البنك المركزي، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بشراء تلك الشهادات:

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

أوضح البنك أن الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج، تستمر لمدة 3 سنوات،كما أن الحد الأدني لشرائها 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتأتي الشهادة بسعر عائد متدرج يتناقص سنوياً، بمعدل 22% للسنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة.

كما أن للشهادة عائد ثابت يصرف شهريا، ويبدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما يمكن الإقتراض بضمان الشهادة ويمكن إصدار بطاقات ائتمان بضمانها، ولا يمكن استرداد قيمة الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات

وأشار البنك الأهلي المصري، إلى أن الشهادة البلاتينية 3 سنوات، تستمر لمدة 3 سنوات، كما يمكن الإقتراض بضمان الشهادة، وتأتي الشهادة بسعر عائد ثابت، بمعدل 19%، ويبدأ احتساب العائد من اليوم التالي ليوم الشراء.

كما أن الحد الأدنى لشرائها 1000 جنيه ومضاعفاتها، كما أن للشهادة عائد ثابت يصرف بشكل، ويمكن إصدار بطاقات ائتمان بضمانها، ولا يمكن استرداد قيمة الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استرداد قيمة الشهادة قبل نهاية المدة وفق القواعد والشروط المعلنة في البنك.