موعد اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة.. الأخير هذا العام

تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الاجتماع الأخير لهذا العام 2023، الشهر الجاري، وتحديدًا يوم 21 ديسمبر 2023؛ لمناقشة أسعار الفائدة سواء بالثبيت أو الارتفاع على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي.

ويعتبر الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي هو الثامن منذ بداية عام 2023، والأخير هذه السنة، إذ إنّ المركزي سبق وكشف عن جدول الاجتماعات «2 فبراير، و30 مارس، و18 مايو، و22 يونيو، و3 أغسطس، و21 سبتمبر، و2 نوفمبر، و21 ديسمبر».

لجنة السياسة النقدية

ومن المنتظر في الاجتماع المقبل الموافق يوم الخميس 21 ديسمبر 2023، أن تحدد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي.