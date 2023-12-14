موعد اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة.. الأخير هذا العام
كتب:
منة العشماوي
10:48 ص | الخميس 14 ديسمبر 2023
البنك المركزي المصري
تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الاجتماع الأخير لهذا العام 2023، الشهر الجاري، وتحديدًا يوم 21 ديسمبر 2023؛ لمناقشة أسعار الفائدة سواء بالثبيت أو الارتفاع على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي.
ويعتبر الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي هو الثامن منذ بداية عام 2023، والأخير هذه السنة، إذ إنّ المركزي سبق وكشف عن جدول الاجتماعات «2 فبراير، و30 مارس، و18 مايو، و22 يونيو، و3 أغسطس، و21 سبتمبر، و2 نوفمبر، و21 ديسمبر».
لجنة السياسة النقدية
ومن المنتظر في الاجتماع المقبل الموافق يوم الخميس 21 ديسمبر 2023، أن تحدد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي.