قبل اجتماع «المركزي».. تفاصيل مهمة عن شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات البنك الأهلي المصري هي وسيلة استثمار وادخار مضمونة تلبي جميع ما يحتاج إليه المواطنون سواء كانوا من أصحاب رؤس الأموال الصغيرة أم الكبيرة، بعائد كبير يبدأ بـ19% إلى 22% في السنة، ويمكن للمواطنين شراء شهادة استثمار بحد أدنى بقيمة 1000 جنيه شهريًا.

تنشر «الوطن» تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري وفق المعلن من قبل المنصة الرسمية للأهلي وتضم شهادات الاستثمار 6 شهادات، توفر شرائح كثيرة للاستثمار ومن أبرزها شهادة الادخار بعائد 22% عند شراء شهادة من البنك الأهلي بقيمة 100 ألف جنيه يكون العائد 22 ألف جنيه سنويًا ويمكن صرف العائد شهريًا أي تقسم على 12 شهرًا يكون العائد 1833 جنيهًا.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات

- العملة بالجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 19% تصرف بشكل شهري.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

- العملة بالجنيه المصري.

- سعر عائد شهادات الاستثمار البنك الأهلي المصري كالتالي: في السنة الأولى 22%، والثانية 18%، والثالثة 16%.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- العملة بالجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 19.5% ربع سنوي.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- العملة بالجنيه المصري لشهادات البنك الأهلي المصري.

- سعر عائد الشهادة: 12.25% تصرف بشكل شهري.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

شهادة أمان المصريين

- العملة بالجنيه المصري.

- سعر عائد شهادات البنك الأهلي المصري وخاصة شهادة أمان المصريين: 13%.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 500 جنيه ومضاعفاتها وبحد أقصى يصل إلى 2500 جنيه، هي فئة الشهادة.

شهادة استثمار ب

- العملة بالجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 14.50%.

- دورية صرف عائد الشهادة: ربع سنوي.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- فئات الشهادة هي 500 جنيه ومضاعفاتها.