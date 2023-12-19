برلماني يدين اقتحام مدينة أريحا.. ويطلب مقاضاة إسرائيل أمام «الجنائية الدولية»

أدان زكي عباس، عضو مجلس النواب، اقتحام مدينة أريحا في الضفة الغربية، مشيرا إلى أنّ استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة الانتهاكات والجرائم ضد الشعب الفلسطيني، تتطلب موقفًا حاسمًا من المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار للحفاظ على أرواح الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

موقف مصري ثابت

وأوضح عضو مجلس النواب، أنّ الموقف المصري الثابت في التعامل مع القضية الفلسطينية، والذي تجلى بقوة من خلال قمة القاهرة للسلام، هو السبيل الوحيد للخروج من دائرة النزاع الراهن، وتضمن توصيات أبرزها إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي.

وأكد عباس، ضرورة وضع حد للعدوان الإسرائيلي المتغطرس والجنوني من خلال تحرك جماعي حاسم من دول العالم كافة، بما يحقق وقفًا لإطلاق النار في قطاع غزة، ويستوجب وقوفًا دوليًا شاملًا وقويًا للاحتلال الإسرائيلي.

سجل حافل بالجرائم

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تضيف يومًا بعد يوم انتهاكًا جديدًا لسجلها الحافل بالجرائم، التي وصلت إلى حد قصف المنشآت والأطقم الطبية على مرأى ومسمع من العالم أجمع، الذي يواصل صمته وتخاذله لصوت الضمير الإنساني.

وطالب النائب، المجتمع الدولي بالخروج عن صمته والضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، ومحاكمة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية على ما ارتكبه من جرائم حرب بحق الفلسطينيين، وانتهاكه لحقوق الإنسان والقانون الإنساني والتشريعات الدولية.