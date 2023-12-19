إلهام شاهين: مبروك علينا رئيسنا السيسي.. وأتمنى تقديم عمل فني عن القضية الفلسطينية
كتب:
محمد عزالدين
03:09 ص | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الفنانة إلهام شاهين
هنأت الفنانة إلهام شاهين الشعب المصري بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، قائلة: «مبروك علينا رئيسنا السيسي للحفاظ على أمن وأمان مصر ونتفاءل بالخير القادم لمصر وكل المصريين».
وقالت إلهام شاهين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي بالقناة الأولى يوسف الحسيني خلال برنامج «التاسعة»، إنها ستنضم إلى المسلسل الذي كتب خمس حلقات منه فقط، ودورها سيكون جديدا عليها.
وتابع: «أوعد الناس بدور جديد لم يقدم قبل ذلك لكن يٌتكتب بشكل صح ويتحضر صح لأني مش بقبل أقل من 90% اقتناع بكل عناصر العمل».
تقديم تجربة فنية مختلفة عن فلسطين
وأعربت إلهام شاهين عن رغبتها في تقديم تجربة فنية مكتوبة بشكل جيد تتناول القضية الفلسطينية وتابعت:«نفسي أعمل يوم من فلسطين ولو لقيت فعلا حاجة مكتوبة توصل الحكاية كاملة هقدمها لأن في أجيال وشباب تتساءل عن أسباب العداوة بين العرب وإسرائيل ولو جالي ورق كويس عن ده هخوض التجربة إنتاجيا».