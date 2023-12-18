خبير علاقات دولية: مصر تنتهج مسارات عديدة لدعم القضية الفلسطينية

قال أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنَّ مصر تتحرك في عدة مسارات، لدعم الشعب الفلسطيني وحل جذري للقضية، كما أخذت على عاتقها إرسال ووصول المساعدات الإنسانية إلى الجانب الفلسطيني، لتخفيف المعاناة عن الشعب الشقيق، ومنذ بداية الأزمة، بل وعلى مدار تاريخ القضية، رأينا الدور المصري البارز والداعم.

وأضاف «أحمد»، في مداخلته الهاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الاحتلال يمارس سياسة العقاب الجماعي على الشعب الفسلطيني، ومصر بدورها تحاول تخفيف هذه المعاناة عبر سلوكها عدة مسارات متكاملة ومتوازية، سواء المسار الإنساني أو السياسي أو الأمني، مصر الداعم الأكبر وأكبر مانح للمساعدات منذ إندلاع الحرب.

وتابع خبير العلاقات الدولية، أنَّ الحجم الكبير للمساعدات الإنسانية إلى غزة، نتيجة ملحمة مصرية بين الشعب والدولة وتكاتف جهود مؤسسات مثل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي وحياة كريمة والجمعيات الأهلية.

واستطرد: «الشعب المصري بكل أطيافه، انتفض لتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين، وشاهدنا التكاتف بين المؤسسات والشعب، وهو نفس ما لمسناه على المستوى العالمي من حشد الدعم الدولي، وتغيير صورة الرأي العام العالمي والحكومات الغربية لمعرفة حقيقة الأوضاع على الأرض وما يحدث في غزة».