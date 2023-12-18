عضو المجلس الثوري لــ«فتح»: مصر السد المنيع الذي يحمي القضية الفلسطينية

قال الدكتور جمال حويل، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي لا أخلاقي، ولا يلتزم بالقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، مشيرًا إلى أنه قتل فلسطينيتين مسيحيتين في الكنيسة بقطاع غزة، وهذا ليس غريبا عليه؛ إذ أنه يضرب الفلسطينيين في كنيسة القيامة بالقدس.

غزة ما زالت بحاجة إلى مساعدات

وأضاف «حويل»، في مداخلة هاتفية مع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «هذا السلوك مجرم، وينم عن أيدولوجية لا تقبل بالآخر على الإطلاق، ولا تحترم الشرائع الدولية، وغزة ما زالت في حاجة إلى إدخال مواد تموينية وأدوية محروقات بشكل كبير جدا، وإلا سنكون مقبلين على كارثة إنسانية في هذا العصر الحديث».

أهالي غزة يعيشون في العراء والبرد

وتابع عضو المجلس الثوري لحركة فتح: «المطلوب بذل المزيد من الجهود كي يصل الغذاء والدواء والمحروقات لأهلنا في قطاع غزة، فالأهالي بالقطاع يعيشون في العراء والبرد ونحن مقبلون على فصل الشتاء، ومن ثم، فإننا في حاجة إلى تدفئة وأدوية غذاء سليم، ونحن نثق بالشقيقة الكبرى مصر كي تبذل المزيد من الجهد عند معبر رفح وإدخال المزيد من المواد التموينية، فمصر هي السد المنيع الذي يحمي القضية الفلسطينية، فقد اتخذت موقفا شجاعا ضد مخططات تهجير الفلسطينيين إلى صحراء سيناء».