خبير اقتصادي: انضمام مصر لمجموعة «بريكس» يجلب المزيد من التمويلات

قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي إن انضمام الدولة المصرية لمجموعة «بريكس» التي تنطلق يناير 2024 له أهداف رئيسية وفرعية، حيث تتمثل الأهداف الرئيسية في أن مجموعة دول «بريكس» شهدت تطورا تاريخيا، حيث مضى على إنشائها 19 عاما في ظل أن المفاوضات الخاصة بإنشاء تلك المجموعة بدأت منذ عام 2006 كما عٌُقد أول مؤتمر عام 2009 تحت مسمي «بريك»، ثم أصبحت مجموعة «بريكس» بعد أن انضمت جنوب إفريقيا عام 2010.

الهدف من إنشاء مجموعة «بريكس»

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن بنك التنمية الجديد أعلن عام 2014 انضمامه لمجموعة «بريكس» كما شهد العام الجاري إعلان انضمام 6 دول أخرى إلى المجموعة، والتي من بينها مصر حيث تضم مجموعة «بريكس» دول من قارات مختلفة مثل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الهدف الرئيسي من إنشاء مجموعة «بريكس» خلق نظام ثنائي الأقطاب من أجل القضاء على هيمنة وسيطرة الغرب بالإضافة إلى منافسة الدول الصناعية التي أغلبها دول نامية تشهد تطورا كبيرا وسريعا من ناحية الصناعة والإنتاج، مشيرا إلى أن مجموعة «بريكس» تمثل نحو 30% من ناتج الإجمالي العالمي و 40% من سكان العالم.

أهمية انضمام مصر لـ«بريكس»

وأشار إلى أن انضمام مصر لمجموعة «بريكس» له آثار إيجابية بالغة سوف تعود على الدولة المصرية من خلال توفير مصدر للتمويل من جانب بنك التنمية في ظل أن الدول الأخرى المنضمة لديها دوافع سياسية تتمثل في تشكيل نظام جيوسياسي للقضاء على الهيمنة الامريكية، مؤكدا أن انضمام مصر سوف يرفع معدل التبادل التجاري مع تلك الدول.