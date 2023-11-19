تفاصيل شهادة اختيارك من بنك التنمية الصناعية.. «عائد يصل إلى 18.5%»

يتيح بنك التنمية الصناعية الفترة الحالية العديد من الشهادات الادخارية التي تختلف التفاصيل الخاصة بها حسب كل شهادة، ومن ضمن تلك الشهادات شهادة "اختيارك" التي تصل مدتها إلى 3 سنوات، كما تبدأ قيمتها الأسمية من 5000 جنيه مصري ومضاعفاتها، والحد الأدنى 50 ألف جنيه مصري في أول مرة للشراء، ويمكن زيادتها بمضاعفات الـ 5 آلاف جنيه مصري بدون حد أقصى.

أسعار الفائدة

كما يتم صرف العائد أسبوعياً بقيمة 16.50%، فيما يحصل العميل على العائد شهرياً بنسبة 17.00%، أما بالنسبة للعائد الربع سنوي يصل إلى 17.25%، والعائد النصف سنوي يبلغ 17.50%، والسنوي 18.50%.

شروط الاسترداد

ويمكن شراء الشهادات من بنك التنمية الصناعية بأسماء الغير وأسماء القصر بالشروط والأحكام المنظمة لها بتعليمات البنك، فيما لا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي ستة أشهر من تاريخ الإصدار، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة في حدود 95% من قيمتها الأسمية، وبمعدل عائد 2% بحد أدنى، وذلك فوق العائد الساري على الشهادة.