«القومي للمرأة» ينظم يوما تعريفيا حول الجهود الوطنية لمناهضة ختان الإناث

نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة اليوم التعريفي الرابع حول الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والذي استهدف توعية 50 موظفا من وزارة العدل بالعاصمة الإدارية.

وقالت رشا محفوظ، رئيس الاستئناف وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان، إن هذه الفعاليات تأتي تنفيذا للعديد من الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها مصر، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأه والاستراتيجية الوطنية للقضاء على ختان الإناث، وكذلك استراتيجية وزاره العدل والتي حرصت من خلالها على تطبيق رؤية الدولة، وتضمن المحور السادس من محاورها تعزيز ونشر ثقافه حقوق الإنسان، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها المرأة والطفل.

وعرض الدكتور أحمد مهنا، عضو المكتب الفني لكبير الاطباء الشرعيين وسكرتير شبكه الطب الشرعي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا دور الطب الشرعي في إثبات هذه الجريمه وكيفية حفظ الأدلة.