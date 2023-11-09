«قومي المرأة» يطلق حملة لطرق الأبواب تحت شعار «احميها من الختان» بالبحيرة

أطلق فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة برئاسة المهندسة زكية رشاد، حملة طرق الأبواب بعنوان «احميها من الختان»، وتهدف الحملة إلى توضيح رأي الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة وأنه ليس من العبادات، وكذلك رأي الطب والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة والآثار النفسية والصحية التي تتعرض لها الفتاة بسبب هذه الجريمة.

الفئة المستهدفة من حملة طرق الأبواب

واستهدفت الحملة خلال يومين 32030 سيدة بإجمالي 8500 زيارة بنطاق 10 مراكز، وذلك من خلال أعضاء فروع ورائدات المجلس بالمحافظة وميسرات المجلس والمتطوعات، بالإضافة إلى القيادات الدينية والأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات.

أهداف حملة طرق الأبواب في البحيرة

يشار إلى أن حملة طرق الأبواب أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة على مستوى الجمهورية.

تأتي الحملات تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وذلك في إطار القضاء على ختان الإناث ورفع الوعي المجتمعي حول العنف الذي تتعرض له المرأة.