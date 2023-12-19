الكرملين: نجحنا في إجلاء رعايانا من قطاع غزة رغم الصعوبات كتب: يارا أشرف 12:00 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 صورة أرشيفية أعلن الكرملين أنه نجح في إجلاء رعاياه من قطاع غزة رغم الصعوبات، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: خروج مستشفى كمال عدوان في غزة عن الخدمة «حياة كريمة» تعلن تجهيز قافلة إغاثية كبيرة لإرسالها إلى الأهالي في غزة «الاحتلال الإسرائيلي» يعتقل مدير مستشفى العودة و4 من الطواقم الطبية في غزة محلل سياسي فلسطيني يحذر من انتشار الأوبئة بين السكان في «غزة» القاهرة الإخبارية غزة بقلم يارا أشرف