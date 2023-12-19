رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

الكرملين: نجحنا في إجلاء رعايانا من قطاع غزة رغم الصعوبات

كتب:

يارا أشرف
12:00 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلن الكرملين أنه نجح في إجلاء رعاياه من قطاع غزة رغم الصعوبات، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

اقرأ المزيد:

خروج مستشفى كمال عدوان في غزة عن الخدمة

«حياة كريمة» تعلن تجهيز قافلة إغاثية كبيرة لإرسالها إلى الأهالي في غزة

«الاحتلال الإسرائيلي» يعتقل مدير مستشفى العودة و4 من الطواقم الطبية في غزة

محلل سياسي فلسطيني يحذر من انتشار الأوبئة بين السكان في «غزة»
بقلم يارا أشرف