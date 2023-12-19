«حياة كريمة» تعلن تجهيز قافلة إغاثية كبيرة لإرسالها إلى الأهالي في غزة

أعلنت الدكتورة مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، مواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني منذ اليوم الأول لتعرضه للعدوان الإسرائيلي، موضحةً: «لا ندخر وقتا أو جهدا في دعم فلسطين، والشعب المصري يظهر كل الدعم له، وقوافلنا مستمرة طوال الوقت».

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» عبر قناة «إكسترا نيوز» أن المؤسسة قدمت أكثر من 6 آلاف طن مساعدات بأكثر من 200 شاحنة، وهناك قافلة كبيرة جديدة يجرى التجهيز لها، وفور التنسيق ستنطلق.

وتابعت المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة: «نحمل على عاتقنا فكرة التوعية وتثقيف الطلاب والشباب بالقضية الفلسطينية، ودور مصر فيها والدور المحوري الذي تلعبه حتى تظل حية في قلوبنا وقلوب أطفال ولا تموت أبدا، حتى لا يتم حل القضية بتهجير الفلسطينية، وبالتالي، فإننا نعمل على إفهام أطفالنا وشبابنا أسباب رفض مصر هذا الحل، فالدولة المصرية صامدة وتدعم بقاء فلسطين».