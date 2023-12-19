محلل سياسي فلسطيني يحذر من انتشار الأوبئة بين السكان في «غزة»

قال الدكتور جهاد الحرازين، محلل سياسي فلسطيني، إنّ مواصلة حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، وارتقاء عدد كبير من الشهداء، ونزوح الآلاف، أدت إلى كارثة كبرى على جميع المستويات رغم الجهود الدولية المبذولة.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الحرب على فلسطين تتواصل لليوم الثالث والسبعين، إذ يواصل العدو الإسرائيلي العمليات العسكرية والقصف لمدة 24 ساعة، ما خلف الكثير من المآسي والمعاناة نتيجة تدمير كل ما يتعلق بمقومات الحياة لدى الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من سكان غزة يعانون من الجوع ونقص المواد الغذائية، وأكثر من 50% من السكان تفشت بينهم الأمراض والأوبئة سواء الأمراض الجلدية أو التنفسية، كما لم يتوفر الوقود والطاقة والكهرباء التي تمدهم وتلبي احتياجاتهم الأساسية، بالإضافة إلى سياسة العقاب الجماعي الذي استخدمها الاحتلال الإسرائيلي من حيث النزوح وتدمير المساكن، ووجود جزء كبير من المواطنين الفلسطينيين في الشوارع بلا مأوى رغم الظروف الجوية السيئة.