عمدة موسكو يعلن إسقاط مسيرة أوكرانية في أودينسوفو كتب: يارا أشرف 12:15 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 عمدة موسكو أفادات قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بأنّ عمدة موسكو أعلن إسقاط مسيرة أوكرانية في منطقة أودينسوفو. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: إعصار «فانيا» يضرب روسيا.. ثلوج لم تشهدها موسكو منذ 63 عاما تدمير مركز قيادة للجيش الأوكراني وصندوق النقد يعلق على مصير أصول موسكو المجمدة المفتي يتوجه إلى موسكو للمشاركة في أعمال المنتدى الإسلامي العالمي لليوم الثالث.. المصريون في موسكو يتوافدون للتصويت بالانتخابات الرئاسية موسكو عمدة موسكو مسيرة أوكرانية القاهرة الإخبارية بقلم يارا أشرف