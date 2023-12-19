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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

عمدة موسكو يعلن إسقاط مسيرة أوكرانية في أودينسوفو

كتب:

يارا أشرف
12:15 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
عمدة موسكو

عمدة موسكو

أفادات قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بأنّ عمدة موسكو أعلن إسقاط مسيرة أوكرانية في منطقة أودينسوفو.

 

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