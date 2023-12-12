تدمير مركز قيادة للجيش الأوكراني وصندوق النقد يعلق على مصير أصول موسكو المجمدة

شهدت الأزمة الأوكرانية التي تقترب من دخولها عامها الثاني، تطورات ميدانية وسياسية واقتصادية، ونرصد في التقرير التالي، أهم الاحداث التي شهدتها الساحة خلال الساعات القليلة الماضية.

حيث دمرت المسيرات، وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات «فاجوت» التابعة للمجموعة الغربية الروسية، مركز قيادة ومراقبة للقوات الأوكرانية، وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع الروسية في بيان،

من جانبه، وافق مجلس «النواب» في الكونجرس الأمريكي، على مشروع قانون لفرض حظر على استيراد اليورانيوم المنخفض التخصيب من روسيا، سيكون ساري المفعول حتى 2040 في إطار العقوبات التي تمارسها الولايات المتحدة ضد «موسكو» على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وقالت رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب الأمريكي، كاثي ماكموريس روجرز، إن بلادها تعتمد بشكل خطير على إمدادات الوقود النووي الروسي لمحطات الطاقة النووية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ونص مشروع قانون، وافق عليه «النواب» الأمريكي، على تقييد واردات اليورانيوم المنخفض التخصيب المنتج في روسيا أو من قبل إحدى الشركات المسجلة في روسيا.

زيلينسكي ينتقد «الكونجرس» الأمريكي

من جانبه، انتقد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي،«الكونجرس» الأمريكي، لتأخيره في الموافقة على المزيد من المساعدات لـ«كييف» وبدأ في أول خطاب في الأكاديمية العسكرية في واشنطن خلال زيارته للولايات المتحدة، مرة أخرى في استجداء الأسلحة من واشنطن.

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي، اليوم، بالرئيس الأمريكي جو بايدن، ويعقد اجتماعات مع ممثلي الكونجرس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

إمدادات الأسلحة الغربية لـ«كييف» تؤخر انهيار الحكومة

شبه النائب الأول للممثل الدائم لـ«روسيا الاتحادية» لدى منظمة الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، الحكومة الأوكرانية بمدمن مخدرات يحتضر، يحاول اليوم النجاة بفعل الصدقات الغربية، مضيفا خلال اجتماع لـ«مجلس الأمن الدولي»، أن إمدادات الأسلحة الغربية لـ«كييف» لا تخلف تأثيراً في ساحة المعركة، لكنها فقط تؤخر انهيار الحكومة.

سلوفاكيا: البحث عن حل سلمي للأزمة الأوكرانية يبقى أهم الأشياء

من جانبه، قال وزير خارجية سلوفاكيا يوراي بلانار، إن الظروف الحالية لا تسمح لـ«كييف» بالانضمام لـ«الاتحاد الأوروبي»، مضيفا للصحفيين بعد اجتماع لوزراء خارجية دول التكتل، إن الشيء الأكثر أهمية يبقى البحث عن حل سلمي للأزمة الأوكرانية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

اقتصاديا، هددت «المفوضية الأوروبية»، المجر وبولندا وسلوفاكيا باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم لفرضهم حظرا أحاديا على توريد الحبوب الأوكرانية إلى أسواقها، وفقا لما أعلنه وزير الزراعة المجري إشتفان ناد.

وقال ناد، في بيان، نشرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إن دول أوروبا الوسطى اضطرت إلى فرض حظر على استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا، لتسببها في ضرر جسيم لمصالح مزارعيها.

من جانبه، أشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا، جافين جراي، إلى أن المؤسسة المالية تظل محايدة في المناقشات حول الاستخدام المحتمل للأصول الروسية المجمدة بقيمة تبلغ نحو 300 مليار يورو، ويدرك مخاطر مثل هذه المبادرات.