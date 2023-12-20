شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية.. العمر وعدد الأبناء

فتحت وزارة التضامن الاجتماعي أبوابها لتُمكّن الأمهات من الاشتراك في المسابقة التي تنظمها الوزارة، والخاصة بالأم المثالية لعام 2023 بداية من الثلاثاء 19 ديسمبر وتستمر حتى 18 من شهر يناير المُقبل 2024.

شروط التقديم في المسابقة

ويستمر تلقي الطلبات الخاصة بالتقديم على مسابقة الأم المثالية لعام 2023 في مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى المحافظات، وتم وضع شروط للتقديم في هذه المسابقة.

1- ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا.

2- أن يكون لها قصة عطاء.

3- الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل.

4- ألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء.

5- بالنسبة لعدد الأبناء، تُستثنى المحافظات الحدودية شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، مرسي مطروح، البحر الأحمر، وأسوان من هذا الشرط وبحد أقصي 5 أبناء.

6- أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز بأحد المهن ويُستثني الابن ذو الإعاقة ذهنيا وغير قابل للتعلم.

7- الأم الكافلة لأطفال «كريمي النسب» في منزلها مع أطفالها البيولوجيين أو بدونهم.

8- الأم التي لم يسبق لها الزواج «الآنسة» أو زوجة الأب التي قامت برعاية أبناء الزوج، أو الخالة، أو العمة، أو الجدة، ولكن يشترط أن يكون الابن المكفول قد حصل على مؤهل جامعي.