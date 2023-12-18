وزيرة التضامن تهنئ الرئيس السيسي بفوزه لفترة جديدة: الشعب مؤمن بقيادته الحكيمة

تتقدم نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وقيادات وجميع العاملين بالوزارة، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة.

وتثمن وزيرة التضامن الاجتماعي الثقة الغالية للشعب المصري في الرئيس السيسي، وهو ما ظهر في حجم التأييد الشعبي الذي أظهرته الانتخابات الرئاسية، ما يعكس إيمان الشعب بقيادته الحكيمة، وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، والمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

الشعب المصري أظهر إصراره وتمسكه باستمرار مسيرة البناء والتنمية

وأكدت القباج أن الشعب المصري أظهر إصراره وتمسكه باستمرار مسيرة البناء والتنمية والارتقاء بالوطن في كل قطاعاته، خاصة الفئات الأولى بالرعاية التي تحظى باهتمام كبير من قبل رئيس الجمهورية.