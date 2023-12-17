رئيس جامعة سوهاج ومساعد وزير التضامن يتفقدان سير العمل في «بيت التطوع»

أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل داخل مقر «بيت التطوع» بالحرم الجامعي الجديد، يصاحبه الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومنة الله مصطفي كمال مدير بيت التطوع، ومحمد شحاتة مشرف المحافظة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وعدد من الطلاب المتطوعين.

افتتاح بيت التطوع بمقر الجامعة الجديد

وخلال جولته، أشار الدكتور حسان النعماني، إلى أنه تم افتتاح بيت التطوع بمقر الجامعة الجديد عام 2021، كمقر لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، تنفيذاََ لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة مشاركة كافة مؤسسات الدولة للقضاء على الإدمان، ونشر الوعى المجتمعي بخطورة التعاطي، حيث تم إنشاء بيت التطوع ليصبح منارة علمية تثقيفية وتوعوية للشباب الجامعي عن كافة أنواع المخدرات وتأثيرها على الفرد والمجتمع، إلى جانب استثمار طاقات الشباب وإبداعاتهم وقدراتهم على إحداث التغيير المطلوب لدى الآخرين، وذلك عن طريق تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات التى يتم من خلالها تقديم المعلومات الصحيحة عن قضية الإدمان بطرق مختلفة تتناسب مع قدرات الشباب، مضيفاً أن بيت التطوع يهدف إلى جذب أكبر عدد من الشباب للتطوع لدي صندوق علاج ومكافحة الإدمان، حيث يتم إجراء مقابلات فردية مع المتقدمين للتطوع، وتدريبهم على أحدث الطرق التوعوية المتبعة لحماية الطلاب من الوقوع في براثن الإدمان.

قضية انتشار الإدمان وتعاطي المخدرات

وقد أبدى الدكتور عمرو عثمان، إعجابه بالخدمات التى يقدمها بيت التطوع، وما رأه من حماس وحب للعمل التطوعي فى وجوه الطلاب والطالبات سواء المسئولين أو المتطوعين، وإصرار على دعم خطط الدولة للقضاء على مشكلة الإدمان، كما أجرى معهم حواراََ ودياََ حول الأنشطة والبرامج التوعوية التي يتم تنفيذها، ومدى إقبال الطلاب على التطوع للعمل بالمقر، للقضاء على قضية انتشار الإدمان وتعاطي المخدرات، موجهاً الطلاب بضرورة تكثيف الحملات التوعوية، واستمرار العمل على استقطاب المتطوعين للأنشطة التطوعية بالصندوق، متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق.