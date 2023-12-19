خلال 10 سنوات.. ارتفاع مخصصات معاش التضامن الاجتماعي لـ22 مليار جنيه

تعمل الدولة المصرية بشكل كبير على تحسين معاشات التضامن الاجتماعي، وفي إطار ذلك تم اتخاذ العديد من الخطوات المهمة التي ساعدت على ذلك.

وذكرت الحكومة، في الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ مخصصات معاش التضامن الاجتماعي ارتفعت من 4.9 مليار جنيه في عام 2014/2013 إلى 22 مليار جنيه في موازنة 2022 - 2023، وخصص لها 31 مليار جنيه في مشروع موازنة 2024 - 2023 كحماية لطبقة واسعة من الأفراد من الوقوع في براثن الفقر.

ووفقا لما جاء في الكتاب، فجرى تحسين وتوسيع خدمات الضمان الاجتماعي، لتشمل:

1- المساعدات الشهرية والتي تصرف للأسر الفقيرة وفقًا لدراسة حالة الأسرة اقتصاديا واجتماعيا

2- المساعدات الاستثنائية التي تصرف مرة واحد واحدة خلال العام ومخصصة لمصروفات التعليم ومصروفات الجنازة والوضع والحالات الطارئة الملحة.

3- معاش الطفل الذي يصدر له حتى سن الـ18 عامًا، والمنح الدراسية الشهرية، والتعويضات جراء الكوارث.

4- رفع مساهمات الحكومة في صناديق المعاشات من 29.2 مليار جنيه في 2014/2013 إلى 202 مليار جنيه بمشروع موازنة 2023-2024.

5- رفع مخصصات التأمين والعلاج على نفقة الدولة لتصل في 2023 إلى 14.1 مليار جنيه.