سر على خطى أبيك.. عواطف حلمي تودع الفن وتمنح حفيدها خالد النبوي نصيحة ذهبية

أعلنت الفنانة القديرة عواطف حلمي اعتزالها الفن نهائياً، بعد مسيرة فنية طويلة بدأت منذ عام 1962، قدمت خلالها العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، كما أنها التحقت قبل عام من اعتزالها بفرقة غنائية تؤدي فيها أغاني المطربة أم كلثوم.

معلومات عن الفنانة عواطف حلمي

الفنانة عواطف حلمي هي زوجة الراحل مجدي رزق، مصمم الديكور المسرحي، ووالدة زوجة الفنان خالد النبوي وجدة الممثل الشاب نور خالد النبوي الذي دخل عالم التمثيل مؤخرًا، وتحدثت عواطف حلمي عن علاقتها القوية بحفيدها خالد في عدة برامج وخوفها عليه من دخول مجال الفن بسبب صعوبة ظروف العمل الصعبة.

علاقة عواطف حلمي بحفيدها نور النبوي

ووجهت عواطف حلمي نصيحة لحفيدها نور النبوي أثناء استضافتها في إحدى البرامج، إذ نصحته باتباع نهج والده الفنان خالد النبوي، قائلة: «امشي على طريق والدك، لأن والده مثقف قارئ ومخلص وبيعمل بدينه وبإسلامه، شخصية محترمة، اتخذه قدوة ليك في كل حاجة، وهو فعلا بيقلده في كل حاجة».

أخر أعمال الفنانة عواطف حلمي

وكانت آخر أعمال الفنانة عواطف حلمي مسلسل «نقل عام»، إذ قدمت دور والدة «حازم»، وشارك في البطولة محمود حميدة، وسوسن بدر، وميريهان حسين، وريم البارودي، ودينا، ونهلة سلامة، وهو من تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب.