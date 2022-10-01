عواطف حلمي: أسعد لحظة هي تكريم الواحد في آخر أيامه

عبرت الفنانة عواطف حلمي عن سعادتها بتكريمها في مهرجان القاهرة للدراما، قائلة: «كانت أسعد لحظة، أسعد لحظة إن الواحد في أواخر أيامه بعد الجهد والمشوار اللي مشي فيه ويلاقي فيه تحية وتكريم».

عواطف حلمي: ممكن أشتغل لسة

وأضافت عواطف حلمي خلال استضافتها ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، «كان يوم جميل جدا، وبشكر الدكتور أشرف زكي على الفرصة الحلوة دي حطنا في مكانة حلوة أوي، لأننا احنا مركونين وناسيينا، أنا مخرجتش من الفن وممكن اشتغل لسة».

عبدالله مشرف: مهرجان القاهرة للدارما حاجة عظيمة

من جانبه عبر الفنان القدير عبدالله مشرف، عن سعادته بالدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما، قائلا: «حاجة عظيمة، وكنت في سعادة كبيرة بتكريمي»، وذلك خلال استضافته بنفس البرنامج.

وقال الفنان فكري صادق إن تكريمه في مهرجان القاهرة للدراما كان أعظم مما كان يتخيله، متابعا: «الدورة دي ولدت عملاقة، واللي جاي أحسن وأحسن، ومكناش مصدقين اللي بنشوفه في قاعة المنارة، والتنظيم القوي الدقيق وعلى رأس هذا العمل العظيم، تاج اسمه الدكتور يحيى الفخراني».