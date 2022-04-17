عواطف حلمي تبكي بعد عرض لقطات من مسيرتها الفنية: «المشاهد دي صعبة عليا»

بكت الفنانة القديرة عواطف حلمي، عقب عرض برنامج «نص الحدوتة»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية شيرين سليمان، لقطات من الأعمال الفنية التي اشتركت بها طوال مسيرتها، قائلة إنها تتأثر بآخر مشهد في فيلم «هذا الزمان».

هذه المشاهد صعبة بالنسبة لي في حياتي

أضافت الفنانة عواطف حلمي، خلال استضافتها بالبرنامج، أن آخر مشهد في فيلم «هذا الزمان» التي اشتركت فيه، «البصة اللي أنا بصتها كل ما أشوفها أعيط»، لافتة إلى أنها تأثرت أيضا في المشهد الذي يجمعها مع الفنان حمادة هلال في مسلسل «قانون عمر»، «المشهد دة كان صعب بالنسبة ليا».

ولفتت إلى أن شهر رمضان لم يختلف كثيرا بعد انتقالها من حي شبرا لمدينة الرحاب، موضحة أنها عاشت في حي شبرا لمدة 50 عاما، وخلال اشتراكها في الأعمال الدرامي، تنقل إقامتها لشبرا ليكون قريبا من أماكن التصوير، موضحة أنها تقضي أيام رمضان في قراءة القرآن الكريم، والإكثار من أداء الصلاة.

اعتصمت داخل المنزل لرفض أهلي التمثيل

عن دخولها عالم الفن، قالت الفنانة عواطف حلمي، إن حب التمثيل بدأ معها عندما كانت في الصف الثاني الثانوي، حيث انضمت للفريق المسرحي التابع للمدرسة، وكانوا يعرضون أعمالهم على خشبة مسرح الأزبكية ودار الأوبرا.

وأوضحت أن عائلتها أخذت انضمامها لفريق المسرح المدرسي بنوع من الاستهتار، وعدم المبالاة، لكن حينما أصرت على الالتحاق بمعهد التمثيل، رفضوا حينها، وقالوا «مينفعش»، فقررت تنظيم اعتصام داخل المنزل رافضة تناول الطعام.

وعدت خالي أبقى زي أمينة رزق

أشارت إلى أنها خالها اقتنع بوجهة نظرها، «قالي توعديني تبقي زي أمينة رزق»، فكان يقصد من ناحية الأخلاق والتمثيل، وقرر دفع المصروفات في المعهد، التي كانت تبلغ حينها 22 جنيها، «وفضلت ماشية جنب الحيط من ساعتها».