طريقة استخراج شهادة تحركات.. إليك الرسوم والأوراق المطلوبة

تتيح وزارة الداخلية استخراج شهادة تحركات عبر موقعها الرسمي الإلكتروني في خطوات سهلة وبسيطة يمكن اتباعها للحصول على الشهادة التي يحتاجها الكثيرين من أجل تقديمها لجهات معينة، إذ ترصد تحركات المواطن خارج مصر وإلى مصر خلال فترة زﻣﻨﻴﺔ محددة، إذ تصدر الشهادة لمقدم الطلب أو من ينوب عنه لاستخدامها في الغرض الذي طلبت لأجله، وفقًا للبيانات المتاحة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

وفي السطور التالية، نعرض خطوات استخراج شهادة تحركات، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الداخلية.

استخراج شهادة تحركات

شهادة التحركات ضمن أوراق عامة يحتاجها المواطن لرصد تفاصيل تنقله من دولة لدولة أو الحصول على أوراق تثبت تحركه داخل مصر لتقديمها إلى بعض الجهات التي يتطلب التعامل معها تقديم الشهادة.

خطوات استخراج شهادة تحركات إلكترونيًا

- الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية من خلال الضغط هنا.

- تسجيل الدخول بإدخال البريد الإلكتروني الخاص به وكلمة المرور الخاصة بحسابه على موقع وزارة الداخلية.

- الضغط على الخانة الخاصة بدليل الخدمات وستجدها أعلى الصفحة الرئيسية.

- ستظهر لك جميع الخدمات التي يمكن إجراؤها من الموقع إلكترونيًا.

- النقر على خيار «شهادة التحركات».

- ملء جميع البيانات المطلوبة، والتي تتمثل في «اسم الشخص المراد إصدار الشهادة له الرقم القومي، الوظيفة، تاريخ الميلاد، العنوان، المحافظة التابع لها، اسم المنطقة السكنية، نوع الجهة المقدم إليها الطلب واسم الجهة المقدم إليها الشهادة».

- تحديد المدة التي يرغب الشخص في استخراج شهادة التحركات عنها.

- اختيار طريقة الدفع إلكترونيا حتى يتم إتمام تسجيل الطلب

يستغرق استخراج شهادة التحركات إلكترونيا 3 أيام، ويمكن استلامها من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسيَّة، أو يمكن استلامها إلكترونيًا.

وعلى الراغبين في استخراج شهادة التحركات في حالة عدم وجود حساب؛ إنشاء حساب وتسجيل الدخول.

طريقة إنشاء حساب على موقع وزارة الداخلية

وتوفر الداخلية خدماتها من خلال الموقع الإلكتروني https://moi.gov.eg.

ويمكن الاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها وزارة الداخلية عن طريق إنشاء حساب على الموقع، من أعلى الصفحة الرئيسية، من خانة «تسجيل دخول»، ثم يجرى اختيار «إنشاء حساب جديد»، ومن ثم إدخال البيانات الشخصية الصحيحة، والرقم القومي وبذلك تكون أنشأت حسابًا خاصًا يمكن استخدامه عند إجراء العديد من الخدمات الإلكترونية.

مدة استخراج شهادة التحركات إلكترونيًا

يستغرق استخراج شهادة التحركات إلكترونيًا 3 أيام.

مكان استلام شهادة التحركات

يمكن استلام شهادة التحركات من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية أو طباعتها إلكترونيا من خلال موقع وزارة الداخلية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة تحركات

- خطاب موجه من قبل الجهات الحكومية (التموين – الضرائب – الأحوال المدنية -التجنيد – هيئة التنظيم والإدارة – التأمينات الاجتماعية – الكليات العسكرية) وكذا السفارات المختلفة.

- صورة ضوئية من جواز السفر.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

شروط استخراج شهادة تحركات

لابد من توافر بعض الشروط في الأشخاص المتقدمين للحصول على شهادة تحركات وهي كما يلي:

1- لا بد من استيفاء جميع البيانات من الاسم الرباعي، الجنسية، تاريخ الميلاد باليوم.

2- كتابة البيانات كاملة والتأكّد من صحتها والخاصة بالسنة والمدة المطلوبة وكشف التحركات عنها كذلك، مع اسم المحكمة ورقم القضية.

ويمكن استخراج شهادة التحركات بصورة مستعجلة من خلال مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية في العباسية بالقاهرة.

رسوم استخراج شهادة تحركات

وتقدر رسوم استخراج شهادة التحركات للسنة الواحدة بـ17.5 جنيه وتزداد الرسوم عن كل سنة وصولًا إلى سن 26 سنة، وتقوم الإدارة الخاصة بالجوازات والهجرة بالكشف عن جنسية المتقدم وتحركاته في المنافذ الجوية والبرية خلال الفترة التي حددها.