كيفية استخراج شهادة تحركات في خطوات بسيطة إلكترونيا من «الداخلية»

يحتاج البعض لاستخراج شهادة التحركات، لتقديمها لجهات معينة، إذ ترصد تحركات المواطن خارج مصر، وأتاحت وزارة الداخلية، استخراجها للمواطنين إلكترونيًا، من خلال موقعها الإلكتروني في خطوات بسيطة وسهلة.

خطوات استخراج شهادة تحركات

وخلال التقرير التالي، توضح «الوطن» الخطوات اللازم اتباعها لاستخراج شهادة التحركات إلكترونيًا، من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، في خطوات معدودة.

وأولى خطوات استخراج شهادة التحركات، عن طريق الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط، وتسجيل الدخول على الموقع، وفى حالة عدم وجود حساب، يمكنك إنشاء حساب وتسجيل الدخول.

وفى الخطوة التالية، تضغط على أيقونة «دليل الخدمات» الموجودة في الشريط العلوي بالموقع، ستظهر لك الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية.

الضغط على أيقونة «شهادة التحركات»، ملء طلب شهادة التحركات، الذي يتطلب إدخال اسم الشخص المراد إصدار الشهادة له، الرقم القومي، الوظيفة، تاريخ الميلاد، العنوان، وتحديد المحافظة التابع لها مقدم الطلب، وتسجيل اسم المنطقة السكنية، ونوع الجهة المقدم إليها الطلب، وسم الجهة المقدم إليها الشهادة.

ثم تحدد الفترة الزمنية المطلوب استخراج شهادة التحركات عنها عبر وزارة الداخلية، وبعد ذلك تدفع إلكترونيا بواسطة بطاقات الدفع.

يستغرق استخراج شهادة التحركات إلكترونيا 3 أيام، ويمكن استلامها من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسيَّة، أو إلكترونيًا.