قطع المياه لمدة 7 ساعات في بعض المناطق بالدقهلية غدا.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، قطع المياه غدا الأربعاء 20 ديسمبر، لمدة 7 ساعات، تبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 مساء، في بعض المناطق.

قطع المياه بالدقهلية غدا

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً، عن المناطق التالية: (الوحدة المحلية بالمحمودية والقرى والعزب التابعة - الوحدة المحلية بعرب زيدان والقرى والعزب التابعة - الوحدة المحلية بالربيعات والقرى والعزب التابعة - الوحدة المحلية بمنشية عبد الرحمن والقرى والعزب التابعة).

سبب قطع المياه بالدقهلية غدا

وأضافت أن سبب قيام الشركة بقطع المياه لقيام الشركة بتنفيذ أعمال صيانة على خط المياه الرئيسي عرب زيدان - ميت فارس قطر 630 مم بولي إيثلين.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.