حزب إرادة جيل: انتخابات الرئاسة كانت خير دليل على الديمقراطية وحرية الرأي

قال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إنَّ ما حدث في انتخابات الرئاسة 2024 ونزول المصريين بأعداد ضخمة دليل على الديمقراطية وحرية الرأي التي تنعم بها الدولة، مشيرًا إلى الحشود الكبيرة التي أدلت بأصواتها حبا في الوطن وتأييدا للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال خطواته التي بدأها منذ سنوات، فضلا عن الحفاظ على الأمن والأمان.

التواجد أمام اللجان الانتخابية بكثافة

وأضاف «مطر»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ التواجد أمام اللجان الانتخابية بكثافة غير مسبوقة جاءت بسبب قناعة المواطن بحرية رأيه، وأهمية دوره ومشاركته في الانتخابات الرئاسية، موجهًا التقدير والتحية لكل المصريين بمختلف فئاتهم فالمشهد العام الخارج عن الانتخابات لم تشهده مصر من قبل من حيث نسبة الحضور الضخمة.

دلالة قلة الأصوات الباطلة بالانتخابات

وتابع أنَّ العدد القليل من الأصوات الباطلة في الانتخابات الرئاسية دليل على وعي وثقافة المواطن بأهمية الإدلاء بصوته بشكل صحيح حتى لا يبطل العملية الانتخابية، مشيدا بدور الشرطة المصرية والقوات المسلحة في تأمين الناخبين وحرصهم على خروج الانتخابات بصورة تليق بمكانة ومنزلة مصر أمام العالم.