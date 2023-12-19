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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وكيل «حماة الوطن»: الشعب المصري صنع مشهدا مشرفا خلال الانتخابات الرئاسية

كتب:

يارا أشرف
12:43 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الدكتورة سماء سليمان، وكيل حزب حماة الوطن وأمينة الشؤون السياسية

الدكتورة سماء سليمان، وكيل حزب حماة الوطن وأمينة الشؤون السياسية

قالت الدكتورة سماء سليمان، وكيل حزب «حماة الوطن» وأمينة الشؤون السياسية، إنَّ الشعب المصري صنع مشهدًا مشرفًا للغاية خلال الانتخابات الرئاسية 2024، وهو ما يعكس مسؤوليته الكبيرة تجاه دولته وتفهمه للوضع على المستويين الداخلي والخارجي، مشيرًا إلى أنَّ المصريين انتصروا على كل العوامل الخارجية، إذ إنهم شعروا بالتهديد بشكل كبير خاصة بعد الأحداث الكبيرة في قطاع غزة.

وأضافت «سماء سليمان»، خلال حوارها لبرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلامية أسماء يوسف عبر فضائية «DMC»، أنَّ الأحداث في قطاع غزة جعلت المواطنين يدركون أهمية الحفاظ على أمننا القومي، وتفهم معنى الوطن، وضرورة استقراره واستمراريته، مشيرًا إلى أنَّ المصريين استدعوا لحظة 30 يونيو خلال الانتخابات الرئاسية.

وتابعت أنَّ المصريين تحملوا مسؤولية الوطن وذهبوا إلى صناديق الاقتراع، وهذا انعكس على نسبة الناخبين الذين شاركوا في العملية الانتخابية إذ وصلت عدد المواطنين المشاركين في الانتخابات إلى 44 مليون ناخب من إجمالي 67 مليون ناخب، بنسبة 66.8%، لافتة إلى أنَّ نسبة المشاركة كانت عالية للغاية وغير مسبوقة على الإطلاق في تاريخ الانتخابات المصرية.

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