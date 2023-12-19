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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس جامعة العريش يهنئ السيسي بالفوز في الانتخابات الرئاسية

كتب:

حسين إبراهيم
12:28 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
رئيس جامعة العريش

رئيس جامعة العريش

هنأ الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفوز بفترة رئاسية جديدة، مشددًا على أن الشعب المصري استطاع خلال الانتخابات تقديم نموذج يحتذى به أمام العالم في حب الوطن، من خلال الخروج والمشاركة بفعالية، وتجديد الثقة في قيادته الحكيمة.

وأشاد رئيس جامعة العريش بجهود وتحرك الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الساحة الخارجية، وحرصه على حماية المصالح الوطنية، والدفاع عن مواقف مصر الثابتة والتي تصب جميعها في الحفاظ على أمن واستقرار وسلامة الوطن.

كان رئيس جامعة العريش وجه الطلبة في وقت سابق بالحشد والتحرك لانتخاب رئيس الجمهورية، وبذل قصارى الجهد في ذلك، مشددًا على أن أكد أن طلاب الجامعة وهيئة التدريس، والعاملين، إضافة قوية في الانتخابات.

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