رئيس جامعة العريش يهنئ السيسي بالفوز في الانتخابات الرئاسية

هنأ الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفوز بفترة رئاسية جديدة، مشددًا على أن الشعب المصري استطاع خلال الانتخابات تقديم نموذج يحتذى به أمام العالم في حب الوطن، من خلال الخروج والمشاركة بفعالية، وتجديد الثقة في قيادته الحكيمة.

وأشاد رئيس جامعة العريش بجهود وتحرك الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الساحة الخارجية، وحرصه على حماية المصالح الوطنية، والدفاع عن مواقف مصر الثابتة والتي تصب جميعها في الحفاظ على أمن واستقرار وسلامة الوطن.

كان رئيس جامعة العريش وجه الطلبة في وقت سابق بالحشد والتحرك لانتخاب رئيس الجمهورية، وبذل قصارى الجهد في ذلك، مشددًا على أن أكد أن طلاب الجامعة وهيئة التدريس، والعاملين، إضافة قوية في الانتخابات.