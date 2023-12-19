بعلم مصر.. استمرار احتفالات أهالي الغردقة بفوز السيسي في الانتخابات الرئاسية

امتدت احتفالات المصريين بإعلان فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية أخرى حتى صباح اليوم الثلاثاء على شواطئ الغردقة، وتوالت الاحتفالات بعرض الرجل الطائر بلعبة الـ«فلاي بورد»، وهو يحمل علم مصر ويرتدي تي شيرت بصورة السيسي ويطير في سماء الغردقة وسط تصفيق وتفاعل السياح الأجانب.

احتفال على شواطئ الغردقة

وقال مجدي عبد الغني أشهر لاعبي الفلاي بورد في مصر، إن احتفالات المصريين بإعلان فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية ثالثة امتدت حتى صباح اليوم الثلاثاء بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية على شواطئ الغردقة.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن فرحة المصريين تكسو الوجوه وغمرت السعادة القلوب، مؤكدًا أن السياح الأجانب حرصوا على مشاهدة احتفالات المصريين على الشواطىء والتفاعل التصفيق والتقاط الصور التذكارية.

السيسى رئيسا لمصر لفترة رئاسية ثالثة

ومن جانبه أشار العميد محمد منصور الخبير الأمني بالبحر الأحمر إلى أن إعلان فوز الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثالثة أثلج قلوب المصريين وادخل البهجة والفرحة لأستكمال مسيرة الإنجازات وحفاظا على الاستقرار الذي تشهده البلاد.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الاستقرار الذي تشهده مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي انعكس بالإيجاب على القطاع السياحي شهد ازدهار ودفع عجلة التنمية السياحية.