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باحثة سياسية تكشف أسباب عدم تحديد جدول زمني لإسرائيل لإنهاء العمليات في غزة

كتب:

شريف سليمان
01:40 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

قالت تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية تريد إزالة كل ما يسمى بقوى المقاومة المدعومة من إيران، مشيرة إلى أنها تعلم تماما أن وقف إطلاق النار في إسرائيل تعد هزيمة لها، مؤكدةً أنه إذا جرى تحديد جدول زمني من أجل إنهاء الحرب في شهر أو شهرين دون أن تنفذ إسرائيل الأهداف التي تمت الإشارة إليها في بداية الحرب، فإن هذا يعني هزيمتها.

وأضافت في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية» أن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل حتى تستمر عملياتها العسكرية على قطاع غزة لتحقيق أهدافها الأمنية والعسكرية، وهذا الأمر يعد إشارة على عدم وضع جدول زمني.

وتابعت: «واشنطن أخبرت الاحتلال بأن عليه تنفيذ أعمال أكثر حدة وتركيزا في قطاع غزة، حيث قال وزير الدفاع الأمريكي إن الولايات المتحدة لا تملي جدولا زمنيا على قوات الاحتلال في حربها ضد حركة حماس».

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