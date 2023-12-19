داليا البحيري ترد على منتقديها: غزة قضية إنسانية وسأظل أدعمها

ردت الفنانة داليا البحيري على منتقديها الذين يحذرونها من خسارة التفاعل على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تضامنها مع أهل غزة.

غزة هي آخر تلحق بيها روحك وإنسانيتك

وقالت داليا البحيري في منشور لها على حسابها بموقع إنستجرام: «اتسألت مؤخرا.. أنتي مالك بس ومال غزة؟ أنتي اتأذيتي قوي على فكرة، مالي ومال غزة! اقولك أنا بقى مالي ومال غزة، غزة هي آخر فرصة تلحق بيها روحك وإنسانيتك».

وأضافت: «غزة يعني بتحس بغيرك ومهموم بقضية إنسانية قبل قضية سياسية بعيد عن أي صراعات! غزة يعني أنه مش عادي تشوف شعب لاحول له ولا قوة أعزل ومعظمه من النساء والشيوخ والأطفال يباد ويمحى من الوجود أمام مرأى ومسمع من العالم اجمع، ولا يتحرك ساكن لأحد!».

غزة يعني فيلم رعب علي الهواء مباشرةً

وتابعت: «غزة يعني فيلم رعب علي الهواء مباشرةً، تختار تشوفه أو تقلب القناة أو تغير المنصة وتشاهد مسلسل كريستال أو الخائن وتقزقز لب وأنت تحت الباطنية متدفي».

وأوضحت: «غزة يعني أعرف أرد على ربنا سبحانه وتعالى يوم الدين وأقوله إني عملت یا دوب أضعف الإيمان وكنت بعمل بوست خايب أو بعمل شير أو بقاطع منتجات البعدا لعلها المنجية!».

واختتمت: «ده ردي على سؤال مالي ومال غزة! وربنا هو الرزاق هو الرزاق هو الرزاق، ربنا وحده ولي نعمتي ونعم بالله العلي العظيم، طظ في كل حاجة قدام لحظة ابص فيها في المرايا وأقول الحمد لله على نعمة الإحساس والكرامة وعزة النفس! اللهم ديمها نعمة.. قضيتي قضية إنسانية بحتة ملهاش علاقة بالسياسة! أنا لا بفهم في السياسة ولا بحبها! عرفتوا مالي ومال غزة؟!».