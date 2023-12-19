ورش فنية وحرفية متنوعة لأطفال المحافظات الحدودية في قصر ثقافة روض الفرج

تتواصل فعاليات الملتقى الثقافي الثامن والعشرين لأطفال المحافظات الحدودية، ضمن مشروع «أهل مصر» بمحافظة القاهرة، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار «يهمنا الإنسان»، حتى يوم 22 ديسمبر الحالي.

استكمل المدربون فعاليات الورش الفنية والأدبية المنفذة بقصر ثقافة روض الفرج، حيث تنوعت الورش بين الرسم بالموسيقى، واستخدام منشار الأركيت، وكتابة السيناريو، وكتابة الشعر، والحرف اليدوية والتراثية.

في مجال الفنون، واصل الفنان وائل عوض تدريب الأطفال على الرسم بالموسيقى، ليعبر كل طفل عن مفردات البيئة التي ينتمي إليها بالرسم، وذلك حسب حالته النفسية، والمخزون المرئي والثقافي لديه.

وتابع المدرب حسني إبراهيم تدريب الأطفال على استخدام منشار الأركيت لتفريغ أشكال فنية بسيطة كالحروف والأسماء، وبعض أشكال الحيوانات.

وفي مجال الأدب، استمر السيناريست وليد كمال في تعريف الأطفال بمراحل كتابة السيناريو، بدءا من اختيار الفكرة مرورا بالعقدة والنهاية، وقام الشاعر محمود الحلواني بتدريب الأطفال على أساسيات كتابة الشعر والالقاء، هذا إلى جانب مناقشة عدد من القصائد الشعرية للموهوبين.

وفي مجال الحرف اليدوية والتراثية، استمرت فعاليات كل من ورشة المصنوعات الجلدية للمدربة إيمان أحمد، ورشة إعادة تدوير خامات البيئة تدريب نجوى عبد العزيز، ورشة تصميم حقائب بالخرز للمدربة منى عبد الوهاب، ورشة الخيامية للمدرب عماد عاشور، وورشة حقائب بالشبك للمدربة نجلاء شحاتة.

وفي مجال الفنون الأدائية، قدمت الفنانة أميرة سعد أفكارا مبتكرة للأطفال حول تصميم غلاف كتاب خلال الورشة التدريبية «اصنع كتابك»، تلى ذلك تدريب على الغناء مع الفنان ماهر كمال، هذا إلى جانب لقاء حول صناعة الأفلام القصيرة قدمه المخرج حامد سعيد، وتدريبات على صناعة عروسة الأراجوز للفنان ناصر عبدالتواب، بينما قام المخرج محمد الطوبجي بتدريب الأطفال على مهارات الارتجال، خلال ورشة المسرح البشري تمهيدا للعمل المسرحي المقرر تنفيذه في ختام فعاليات الملتقى.