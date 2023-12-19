«القومي لثقافة الطفل» يفتتح ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية اليوم

يفتتح المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية الخامس بالحديقة الثقافية للأطفال بإدارة الباحثة ولاء محمد، اليوم في تمام الساعة 3.30 عصرا.

يبدأ الحفل بافتتاح معرض رسوم الأطفال الفائزين بمسابقة «الأراجوز في عيون جيل ألفا»، يعقبه افتتاح معرض خيال الظل، ثم عرض لفرق عرائس الماريونت.

وبعدها يبدأ الحفل على مسرح الحديقة بالسلام الوطني، يليه عرض لفرقة «بنات وبس» الاستعراضية بقيادة الفنان عبد الرحمن أوسكار، يعقبه عرض خريجي ورشة الأراجوز، ثم عرض الاسكتش الفائز في مسابقة الأراجوز، وبعدها يبدأ التكريم وتسليم الجوائز.

جوائز ملتقى الأراجوز

ويشهد المهرجان تكريم روح الفنان الراحل سيد عزمي، والدكتور عصام الدين أبو العلا ممثل اليونسكو، والشاعر سيد سلامة، والمخرج محمود أبو الغيط، فضلا عن تكريم الفائزين في مسابقة عروض النمر الأراجوزية التي نظمها المركز على هامش الملتقى، وتكريم لجنة التحكيم المكونة من الدكتور محمد زعيمة، والشاعر أحمد زيدان، والمخرج ناصر عبد التواب، ثم استراحة قصيرة بعدها يختتم الحفل بالعرض المسرحي العرائسي «أراجوز وأراجوزتا» تأليف سعيد حجاج وإخراج ناصر عبد التواب.

يذكر أنّ الملتقى يستمر حتى يوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 في الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.