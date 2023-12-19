«مصر أكتوبر»: لقاء السيسي بمرشحي الرئاسة لحظة استثنائية للحياة السياسية

أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تعطي العديد من الدلالات حول استثنائية العملية الانتخابية، سواء من حيث شكل المنافسة والتعددية التي شهدتها، أو من حيث نزاهة العملية الانتخابية نفسها والذي لمسناه أثناء الانتخابات وما بعد صدور النتيجة، واليوم خلال اللقاء الذي تم بقصر الاتحادية.

وأضافت في بيان اليوم، أن الرئيس السيسي من خلال لقاء اليوم بمرشحي الرئاسة 2024، يدلل على الحالة الديمقراطية التي تمت فيها الانتخابات الرئاسية، وهو أمر غير مسبوق، مشيرة إلى أنها فرصة لبداية جديدة على مسار الديمقراطية في الجمهورية الجديدة.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر إلى أن لقاء الرئيس السيسي بحازم عمر وفريد زهران وعبد السند يمامة الذين يعبرون عن تيارات سياسية مختلفة، يؤكد استمرار الحوار السياسي في المستقبل، وأن المجال العام سيظل مفتوحًا أمام الجميع.

وناشدت الدكتورة جيهان مديح الأحزاب السياسية أن تنتهز تلك الحالة التي تشهدها الحياة السياسية في مصر، لتقوم بدورها المنوط بها، وأن تعرض برامجها على المواطنين.