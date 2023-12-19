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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«مصر أكتوبر»: لقاء السيسي بمرشحي الرئاسة لحظة استثنائية للحياة السياسية

كتب:

محمد أباظة
01:55 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الرئيس السيسي مع

الرئيس السيسي مع

أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تعطي العديد من الدلالات حول استثنائية العملية الانتخابية، سواء من حيث شكل المنافسة والتعددية التي شهدتها، أو من حيث نزاهة العملية الانتخابية نفسها والذي لمسناه أثناء الانتخابات وما بعد صدور النتيجة، واليوم خلال اللقاء الذي تم بقصر الاتحادية.

وأضافت في بيان اليوم، أن الرئيس السيسي من خلال لقاء اليوم بمرشحي الرئاسة 2024، يدلل على الحالة الديمقراطية التي تمت فيها الانتخابات الرئاسية، وهو أمر غير مسبوق، مشيرة إلى أنها فرصة لبداية جديدة على مسار الديمقراطية في الجمهورية الجديدة.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأشارت رئيس حزب  مصر أكتوبر إلى أن لقاء الرئيس السيسي بحازم عمر وفريد زهران وعبد السند يمامة الذين يعبرون عن تيارات سياسية مختلفة، يؤكد استمرار الحوار السياسي في المستقبل، وأن المجال العام سيظل مفتوحًا أمام الجميع.

وناشدت الدكتورة جيهان مديح الأحزاب السياسية أن تنتهز تلك الحالة التي تشهدها الحياة السياسية في مصر، لتقوم بدورها المنوط بها، وأن تعرض برامجها على المواطنين.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.