«البرهان» يهنئ الرئيس السيسي هاتفيا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، الذي توجه الرئيس بالتهنئة على فوزه في الانتخابات الرئاسية وتوليه لفترة جديدة، متمنياً لمصر المزيد من التقدم والازدهار، ومشدداً على حرص السودان على استمرار النهج المثمر للعلاقات الأخوية بين البلدين،

وثمن الرئيس السيسي، اللفتة الكريمة من رئيس مجلس السيادة السوداني، مؤكّداً حرص مصر على العلاقات شديدة الخصوصية بين البلدين، والاهتمام بالعمل المشترك على تعزيز تلك العلاقات، والحرص البالغ على أمن واستقرار السودان الشقيق.