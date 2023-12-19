«السياحة»: السفر للحج بتأشيرة زيارة يعرضك للمنع من دخول السعودية 10 سنوات

حذرت غرفة شركات السياحة المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام من السفر بتأشيرة زيارة أو سياحة، مؤكّدة أنَّ ذلك يعرضهم للمنع من دخول السعودية لمدة 10 سنوات.

عقوبة أداء الحج بتأشيرة زيارة

أوضحت الغرفة، في بيان لها، أنَّ اللوائح والقوانين السعودية المنظمة للحج لا تسمح لحامل تأشيرة زيارة أو سياحة بأداء مناسك الحج، كما يتعرض من يتمّ ضبطه أثناء موسم الحج إلى الإلقاء القبض عليه وترحيله إلى مصر دون أداء الفريضة.

وأشارت إلى أنَّ بعض المواطنين الذين يسافرون لأداء الحج خارج المنظومة المعتمدة من الدولة يتعرضون للنصب والاحتيال، فضلًا عن أنَّهم يسافرون عبر برامج وهمية ولا يحصلون على أي خدمات مما تتوافر للمواطنين المسافرين للحج مع شركات السياحة ضمن برامج الحج السياحي.