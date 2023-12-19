إعلام عبري: 90% من الإسرائيليين يتعاطون أدوية القلق والتوتر ليستطيعوا النوم

مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ74، واستمرار القتال بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، أظهر صندوق المرضى «مكابي» ارتفاعًا من جانب المستوطنين الإسرائيليين بنسبة وصلت إلى 90% من الطلب على الأدوية والوصفات المتعلقة بالقلق والتوتر ومحاولات النوم لفترات متصلة، وذلك منذ السابع من أكتوبر وعملية «طوفان الأقصى».

ارتفاع نسبة الطلب على أدوية النوم والقلق

وصندوق المرضى عبارة عن صندوق يقدم جميع الخدمات الصحية للمشتركين به، وقال بوعاز تشاني، صيدلي إسرائيلي، إن نسبة الطلب على أدوية النوم والقلق، زادت بشكل كبير في إسرائيل، نتيجة الحرب المستمرة في قطاع غزة، بحسب ما قالته القناة 12 العبرية، وأكد الصيدلي أن هناك عددا كبيرا من الإسرائيليين يأتون ويطلبون أدوية للنوم لساعات طويلة دون «روشتة» أو وصفات طبية، كما يطلبون أيضًا المكملات الغذائية.

عشرات مستوطنين يشكون من صعوبة في النوم خلال الليل

وأوضح أن 90% من المرضى ليسوا في حاجة إلى مثل هذا النوع من الأدوية، وأكد أنهم للمرة الأولى يواجهون مثل هذا الأمر، وأيضًا يشكو العشرات من صعوبة في النوم ليلًا، ويشعرون بالضغط والقلق.