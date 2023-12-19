عضو «الأهلي الفلسطيني»: بلينكن وجه إسرائيل بتغيير طبيعة العملية العسكرية في غزة

قالت رتيبة النتشة عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني، إنّ المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الدفاع الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره الإسرائيلي مجرد دفعة معنوية للمجتمع الإسرائيلي ورسالة مفادها أن واشنطن شريك لإسرائيل وستدعمه عسكريا، على مستوى الخبرات والمعدات والنواحي المادية.

وأضاف «النتشة»، في مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية: «الولايات المتحدة مازالت تدعم إسرائيل والأهداف العسكرية التي تريد إسرائيل تحقيقها، ووجه بلينكن بضرورة تغيير طبيعة العمليات العسكرية بحيث تكون مركزة بشكل أكبر على الأهداف العسكرية ولا تستهدف المدنيين والبنى التحتية لأن هذا الأمر يزيد عدد المناهضين لإسرائيل في الولايات المتحدة».

وتابعت عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني: «أتوقع أن المشروع الذي ستتقدم به الإمارات في الأمم المتحدة مدروس عربيا وإسلاميا وعلى مستوى الدول الغربية، وبخاصة أنه جاء بعد تصريح المملكة العربية السعودية بأنها مؤمنة بقدرة السلطة الفلسطينية على إدارة قطاع غزة ولقاءات مكثفة بين رئيس المخابرات المركزية الأمريكية والموساد الإسرائيلي بمسؤولين قطريين في فرنسا وجميع المسؤولين في أوروبا، وسيشمل القرار هدن إنسانية ما يسمح تسيير عملية التفاوض على إطلاق سراح بعض الأسرى».