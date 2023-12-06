هنية: الدولة الفلسطينية في الضفة يجب أن تكون ذات سيادة كاملة دون مستوطنات أو مستوطنين

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن قطاع غزة أرض فلسطينية يعيش فوقها شعب فلسطيني، وحده الذي يقرر مستقبل قطاع غزة، المرتبط بمستقبل الأرض والوطن والقضية الفلسطينية، ولا يمكن لأي قوة في الأرض أن تفرض شكل الحكم أو سيناريوهات القطاع في المستقبل، «نحن من خلال إرادتنا الحرة والديمقراطية نقرر شكل ومستقبل قطاع غزة كما الضفة وكما الأرض الفلسطينية المحتلة».

خارطة طريق ورؤية حول هذا العدوان وكيفية إنهائه

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي كمال ماضي في برنامج «ملف اليوم» على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «قلت سابقا إن لديّ خارطة طريق ورؤية حول هذا العدوان وكيفية إنهائه، والتعامل مع المسارات السياسية المرتبطة بالحقوق الفلسطينية للشعب الفلسطيني».

وأوضح أن الخطة من 4 عناصر: «الأول وقف العدوان، والثاني إغاثة شعبنا الفلسطيني، والثالث تبادل الأسرى والوصول للصفقة الشاملة، والعنصر الرابع الوصول للمسار السياسي الذي ينهي الاحتلال عن الضفة وغزة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس مع حق تقرير المصير والعودة وفق القرارات الدولية ذات الصلة».

الاستيطان في الضفة الغربية غير شرعي

وشدد على أن الاستيطان في الضفة الغربية غير شرعي ويجب أن يزول، والحديث عن دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية يجب أن يكون عن دولة ذات سيادة كاملة دون مستوطنات أو مستوطنين، بلا وجود إسرائيلي صهيوني على أي شبر من أراضي الضفة أوالدولة الفلسطينية التي كفلها القانون والقرارات الدولية.