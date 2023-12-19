وزير التعليم يبحث استعدادات امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية

يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعا مهما مع مديري المديريات التعليمية بجميع المحافظات عبر شبكة الفيديو كونفرانس، لبحث الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، والمقرر أن تبدأ في يناير المقبل وفقا للجداول المعلنة من قبل المديريات التعليمية.

استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

ويبحث وزير التربية والتعليم خلال اجتماعه مع مديري المديريات، الإجراءات الخاصة بالتصدي للغش أو تصوير الأسئلة بامتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية واستعدادات المديريات التعليمية للامتحانات، والتأكيد على الالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية المعتمدة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

كما يناقش وزير التربية والتعليم والتعليم عدد من الموضوعات الأخرى الخاصة بالعام الدراسي، وما تمّ خلال الفترة الماضية من إنجازات.