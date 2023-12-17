وزير التعليم: حصص المشاهدة في المنصات التعليمية تحل مشكلة عجز المعلمين

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إنّ تفعيل حصص المشاهدة في المنصات التعليمية التي أتاحتها الوزارة في المدارس المتوافر بها البنية التحتية، يحل مشكلة عجز المعلمين.

أفضل المدرسين

وأوضح حجازي خلال ورشة عمل تشاركية لإجراء تحليل رفيع المستوى باستخدام إطار عمل DTC لفهم مدى استعداد مصر الحالي للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحسين التعليم، أنّ الوزارة استعانت بأفضل المدرسين وأكثرهم خبرة، وهو ما يستفيد منه المعلم والمدرس بخلاف الطالب.

التكنولوجيا الرقمية

ويشارك بورشة العمل قيادات وزارة التربية والتعليم، على رأسهم الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التعليم لشؤون تكنولوجيا التعليم، ومنظمة اليونسكو، وتهدف ورشة العمل إلى إجراء تحليل أولي لاستعداد مصر للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتسريع تحقيق أهدافها التعليمية، وتحديد للفرص ذات الأولوية لتعزيز التحول الرقمي بهدف عام يتمثل في دعم جهود مصر لتحسين الوصول إلى التعليم والشمول والجودة والحوكمة في التعليم، وتجربة إطار العمل 5cs ونموذج التطور والمنهجية التعاونية داخل الدولة لأول مرة.