جدول امتحانات الترم الأول للصف الثاني الإعدادي في الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الجيزة جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، والمقرر أن تبدأ يوم 9 يناير 2024، موضحا أنّ الامتحان العملي لمادة العلوم والحاسب الآلي سيتم في موعد سابق وحسب ظروف كل مدرسة.

وشددت مديرية التعليم بالجيزة، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات في جميع المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

جدول الصف الثاني الإعدادي

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، مواعيد امتحانات المواد في جدول الصف الثاني الإعدادي الفصل الدراسي الأول المعتمد رسميا من محافظ الجيزة وفقا كالتالي:-

- يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.

- يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادتي الهندسة لمدة ساعتين، والعلوم لمدة ساعتين.

- - يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء لمدة ساعتين واللغة الأجنبية لمدة ساعتين.

- يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان اللغة العربية والخط.