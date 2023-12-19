الدقهلية تتسلم 4600 كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، استلام 4600 كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنطاق الدقهلية.

سلع غذائية للأسر الأكثر احتياجا

وأشارت محافظة الدقهلية في بيان، إلى أن استلام الكراتين الغذائية جاء في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة من خلال تقديم الدعم المادي والمواد والسلع الغذائية والخدمات الطبية بالمجان.

مشروعات تمكين اقتصادي

وأكدت المحافظة أنه يجري العمل من خلال التعاون مع كافة الجهات المختلفة والمجتمع المدني من أجل تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية من خلال توفير مشروعات تمكين اقتصادي ومساعدات زواج وتوفير مواد غذائية وغيرها من الخدمات.

وأشار الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، إلى أنه سيجري توزيع المواد الغذائية على الأسر في برنامج تكافل وكرامة وعملاء تكافل، والذين التزموا بتنفيذ المشروطية الصحية بالمتابعة مع الوحدات الصحية لتحقيق الرعاية الصحية الكاملة للأسرة.