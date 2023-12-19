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على مدار 10 سنوات.. 5.2 مليون أسرة تنعم بحياة كريمة بفضل «تكافل وكرامة»

كتب:

بسمة عبدالستار
01:19 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
تكافل وكرامة

تكافل وكرامة

أطلقت الدولة المصرية برنامج تكافل وكرامة عام 2015، وهو برنامج موسع للحماية الاجتماعية شمل الاستهداف المباشر للأسر الفقيرة والاستهداف الفتوي للنساء والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

5.2 مليون أسرة استفادت من برنامج تكافل وكرامة

وذكرت الحكومة، في الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنَّ عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي وصل إلى نحو 5.2 ملايين أسرة، وقد زادت مخصصات هذا البرنامج ثلاث مرات خلال عام 2023.

وبلغت قيمة المساعدات النقدية في مشروع الموازنة العامة للدولة 2023 - 2024 نحو 36 مليار جنيه.

وبالنسبة للأجور والمعاشات استهدفت الدولة زيادة الأجور والمعاشات بصورة مستمرة، تماشيًا مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار الناتجة عن أزمات عالمية متتالية، فارتفعت مخصصات الأجور بالموازنة العامة للدولة خلال سنوات الإصلاح الاقتصادي بنسبة 120%.

وقد بلغت تلك المخصصات 214 مليار جنيه في عام الإصلاح الاقتصادي 2016- 2015، مقابل مستهدف الموازنة العامة للدولة البالغ 470 مليار جنيه، وفقا للبيان العالي للموازنة العامة لعام 2024-2023.

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بقلم بسمة عبدالستار