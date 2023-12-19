انطلاق موسم حصاد البرتقال في القليوبية.. وش الخير ويوفر العملة الصعبة

تحولت مزارع وحقول محصول البرتقال في محافظة القليوبية والتي تمتد على مساحة 30 ألف فدان وفق مديرية الزراعة إلى خلايا نحل مع انطلاق موسم حصاد البرتقال واليوسفي المعروف بلقب «اللؤلؤ الأصفر وملك فيتامين سي وقاهر الإنفلونزا» وكلها ألقاب حظي بها البرتقال البلدي والذي تتركز زراعته في أنحاء مراكز المحافظة مثل طوخ وكفر شكر وبنها والقناطر الخيرية.

الموسم مبشر بالخير

يعد محصول البرتقال من المحاصيل المهمة والاستراتيجية التي تشتهر بها القليوبية وتبلغ مساحة المنزرعة بهذا المحصول المهم قرابة 30 ألف فدان بمراكز وقري المحافظة.

وأكد المزارعون في أراضي البرتقال بكفر شكر في تصريحات لـ«الوطن» أن الموسم مبشر بالخير وحجم الإنتاج كبير هذا العام، كما أن سعر الكيلو بالمزرعة مرضي جدا، ووصل بمعدل قياسي لأول مرة هذا العام ليسجل 7 جنيهات للكيلوجرام وهو سعر عادل يغطي التكلفة الحقيقة للزراعة ويحقق هامش ربح للفلاح.

البرتقال المصري له سمعة محلية وعالمية

وقال أحمد عفيفي مزارع بكفر شكر لـ«الوطن» إن البرتقال المصري له سمعة محلية وعالمية ويتم تصديره لدول كثيرة ويمتاز بجودته، وفوائده الصحية لمواجهة الإصابة بالإنفلونزا.

وأضاف «عفيفي» أن سمعة البرتقال المصري فتحت له أبواب التصدير على مصراعيه لينافس أنواع البرتقال التركي والإسباني والشامي، مشيرا أن حصاد المحصول بدأ منذ أيام في 15 ديسمبر الجاري ويستمر حتى منتصف شهر يونيو.

يوفر العملة الصعبة

وأوضح عفيفي أن موسم البرتقال المصري يعد فتحة خير على كل المرتبطين بهذا المحصول من عمالة غير منتظمة وعمالة في محطات التصدير، ويسهم في توفير العملة الصعبة، مشيرا إلى أن إنتاجية الفدان تتراوح من 18 إلى 20 طنًا في الأراضي الجيدة وما بين 12 إلى 15 طنًا للأرض الأقل جودة.

التوسع في زراعة المحصول

من جانبه، أشار الحاج ناجح زكريا مزارع متخصص في البرتقال من كفر شكر في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن أهم تحدي واجه الفلاحين هذا العام هو انتشار الذبابة البيضاء، إذ نجح المزارعون في التغلب عليها مع توافر مبيدات وعلاجات الوقاية، ما ساهم في ارتفاع إنتاجية المحصول لتصل في متوسط 15 طنًا، مشيرا إلى أن ارتفاع السعر هذا العام بشكل غطي تكلفة الإنتاج ساهم في قيام المزراعين بالتوسع في زراعة المحصول حيث يتم تحديد السعر حسب مواصفات خاصة للحجم والجودة.

وأوضح ناجح أن الحصاد يبدأ من الساعة 7 صباحًا وحتى العصر وأنه مع انخفاض درجة الحرارة يزيد معدل الإنتاج وطرح الأشجار.

موسم البرتقال في القليوبية

أوضح رجب الشحات وكيل وزارة الزراعة في تصريحات لـ«الوطن» أن موسم البرتقال في القليوبية من المواسم المهمة جدا وتقدم خلاله المديرية الدعم بمختلف أنواعه المزراعين لنجاح الموسم في ضوء أهمية المحصول في عمليات التصدير والاكتفاء الذاتي في السوق المحلي، مشيرًا إلى أن المساحة بالقليوبية تصل إلى 30 ألف فدان تنتج ما يقرب من متوسط 450 ألف طن سنويا.