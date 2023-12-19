إنشاء مبنى الحملة الميكانيكية في قرية الكوم الأحمر بأسيوط بتكلفة 8 ملايين جنيه

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال إنشاء مبنى الحملة الميكانيكية بالكوم الأحمر التابعة لمركز البداري، والذى يُجرى تنفيذه بتكلفة 8 ملايين جنيه، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة.

إقامة محال تجارية في الدور الأرضي

وتابع المحافظ أعمال إنشاء الدور الأرضي من المبنى الذي يُجرى تنفيذه بقرية الكوم الأحمر بتكلفة 8 ملايين جنيه، وتم استغلال الدور الأرضي لإقامة محلات تجارية للمواطنين وتعظيم الاستفادة من المبنى لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة، موجهًا بسرعة إنهاء الأعمال وفقًا للمواصفات القياسية ومعايير الجودة في التنفيذ، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال ومراحل العمل بالمشروع.

مشاركة المواطنين في الخطة الاستثمارية

كما أكد المحافظ على ضرورة إشراك أعضاء مجلس النواب والشيوخ والأهالي في وضع مقترحات مشروعات الخطة الاستثمارية، من خلال جلسات المشاركة المجتمعية وجلسات إتاحة المعلومات التي تم تنظيمها بقرى ومراكز وأحياء المحافظة، وذلك لمعرفة احتياجات القرى والمراكز الفعلية، وفقًا لأولويات الأهالي واحتياجاتهم لتحقيق أقصى استفادة، تنفيذًا لعمليات التنمية المستدامة واستكمالًا لدور الدولة في تطوير قرى الريف المصري وتنفيذ برامج التنمية.