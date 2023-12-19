تطوير محطة الصرف الصحي بالبداري في أسيوط بتكلفة 15 مليون جنيه

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تطوير ورفع كفاءة محطة رفع صرف صحي البداري (1) والتي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 15 مليون جنيه، ضمن مشروعات صرف صحي قرى مركز البداري، تمهيدًا لتشغيل المحطات بكامل طاقتها وفقًا للخطة التي تم وضعها للتشغيل، وذلك تنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بالمشروعات التنموية وخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

رفع كفاءة محطة الصرف

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة محطة رفع صرف صحي البداري (1)، والتي تم إنشائها ضمن مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، واستمع إلى شرح من المهندس المشرف على المشروع لمراحل العمل ومكونات المحطة والجهود المبذولة لتشغيلها ضمن مشروعات صرف صحي قرى مركز البداري.

مبادرة حياة كريمة

وأشار اللواء عصام سعد، إلى أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصرى، لافتًا إلى تنفيذ 136 مشروع صرف صحي، منها 9 محطات معالجة بتكلفة 16مليار جنيه تقريباً حتى الآن، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.