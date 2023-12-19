إنشاء مركز تكنولوجي بمركز البداري في أسيوط بتكلفة 10 ملايين جنيه

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال إنشاء مبنى المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، والذي يُجرى تنفيذه بتكلفة 10 ملايين جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة.

جاء ذلك خلال جولته بمركز البداري لمتابعة تنفيذ بعض المشروعات، رافقه خلالها الدكتور ناصر عثمان عضو مجلس النواب، والنائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفني بالمديرية وعلاء الناظر ورضا خلف نائبا رئيس المركز.

المركز التكنولوجي

حيث تابع المحافظ أعمال إنشاء الدور الثاني من المبنى الذي يجري تنفيذه بجوار مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري بتكلفة 10 مليون جنيه وتنفذه مديرية الإسكان بالمحافظة ويتكون من أرضي و3 أدوار كمرحلة أولى، وسيكون المركز التكنولوجي بالدور الأرضي، تسهيلًا على المواطنين لتقديم الخدمات لهم بسهولة ويسر، موجهًا بسرعة نهو الأعمال وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة.

تحسين الخدمات

والتقى المحافظ - خلال الزيارة – أعضاء مجلس النواب ورئيس المركز وبعض القيادات التنفيذية مستعرضًا سير العمل بمختلف القطاعات ومناقشة احتياجات كل قطاع وسبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، معلنًا دعمه الكامل لتنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات بقرى المركز ومتابعته المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية.