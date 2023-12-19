دورات تدريبية وورش عمل لتطوير مهارات أطقم التمريض في أسيوط

أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن التعليم والتدريب ركيزة في التمريض، حيث تعقد مديرية الصحة بأسيوط العديد من الدورات التدريبية وورش العمل المختلفه في عديد من التخصصات، لتدريب وثقل مهارات التمريض بمختلف المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات الصحية بالإدارات المختلفة، بحسب الخطة التدريبية الموضوعة بالمديرية بالتنسيق مع مركز التدريب الخاص بمديرية الصحة.

تبادل الخبرات

وأكد «زين» تفعيل دور رؤساء التمريض بالمستشفيات في وضع الأطر العامة والتركيز على الاحتياج في التخصصات الدقيقة؛ وتبادل الخبرات من خلال المؤتمرات وورش العمل والتنسيق بين الأكاديميين والممارسين الإكلينيكيين؛ والتأكد من التناغم والتوافق فيما يتم تدرسيه وبين ما هو موجود على أرض الواقع من احتياجات وتكنولوجيا وأجهزة ومهارات؛ وذلك لتطوير العملية التعليمية والممارسات في مهنة التمريض.

غرف العنايات مركزة

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط، أن جميع تخصصات التمريض مطلوبة خلال الفترة الحالية والمستقبلية؛ وأضاف أن التركيز أكثر على المناطق الحرجة من عنايات مركزة وطوارئ وعمليات ومناظير وغسيل كلوي بالإضافة إلى تخصصات الأورام.

ولفت إلى هذه الفترة والفترة المقبلة سوف يتم التركيز علي إعداد جيل جديد بقطاع الصحة الإلكترونية والرقمية والرعاية الصحية والافتراضية عن بُعد، والتي أصبحت ضرورة في ضوء التحديات الحالية؛ ولا سيما الجوائح والتهديدات الصحية والسعة الاستيعابية للمستشفيات.